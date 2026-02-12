Detienen a tres y aseguran arsenal

Derivado de un operativo interinstitucional en la localidad de Ocuilapa, perteneciente al municipio de Ocozocoautla, que encabezó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lograron la detención de tres personas.

Asimismo, aseguraron tres armas largas, cuatro vehículos, dos motocicletas, 26 cargadores, 810 cartuchos y tres chalecos balísticos.

Abrieron fuego

Durante el desarrollo del operativo por tierra y aire, los detenidos Mefiboset “N”, Josué “N” y David “N”, al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad detonaron armas de fuego en el tramo carretero Ocuilapa-Apic Pac, por lo que se implementó el protocolo correspondiente para su contención y detención.

Tras el arresto manifestaron pertenecer a un grupo delictivo, siendo identificados como generadores de violencia, por lo cual fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica por los delitos que resulten.

Este operativo forma parte de la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para desarticular grupos criminales en todo el territorio chiapaneco.

También participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva (GEP), Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).