Detienen a un presunto líder de La Barredora

El día de ayer se dio a conocer que un hombre identificado como Wilver “N”, señalado de manera preliminar como presunto líder de la célula delictiva denominada La Barredora, fue detenido en la cabecera municipal de Tumbalá durante un operativo.

De acuerdo con información recabada, la movilización estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Guardia Estatal Preventiva (GEP), Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Policía Municipal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Las acciones formaron parte de recorridos preventivos y disuasivos implementados en distintos puntos de la cabecera municipal.

En el despliegue, los agentes se trasladaron hasta el barrio San Cristóbalito en donde ubicaron a un sujeto que presuntamente se encontraba relacionado con actividades delictivas.

Localizan drogas

El individuo se desplazaba a bordo de un automóvil Nissan Tsuru de color blanco. Al realizar la inspección de la unidad, los agentes presuntamente localizaron alrededor de 30 bolsitas de nylon que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Durante la intervención también habrían sido asegurados dinero en efectivo y otros objetos que quedaron registrados como parte de los indicios de las pesquisas.

Tras el aseguramiento, Wilver “N” fue detenido y, junto con los objetos y la unidad, quedó a disposición del Ministerio Público investigador de la sede de la Fiscalía de Distrito Selva, ubicada en el municipio de Yajalón.

Será la autoridad ministerial la encargada de realizar las investigaciones correspondientes, determinar la naturaleza de la sustancia asegurada y establecer la situación jurídica del detenido conforme avancen las diligencias.

Hasta el momento, el señalamiento sobre su presunta pertenencia o liderazgo dentro de la organización delictiva deberá ser acreditado por las autoridades.