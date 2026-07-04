Detienen a una mujer durante cateo por droga

En un esfuerzo coordinado para combatir las actividades delictivas en el estado, el grupo interinstitucional integrado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y Policía Municipal (PM), ejecutó un operativo estratégico de cateo en cinco inmuebles del municipio de Villaflores.

Esta acción, basada en labores de inteligencia y seguimiento, tuvo como objetivo primordial desarticular puntos de venta de sustancias ilícitas y localizar evidencias vinculadas a investigaciones por delitos contra la salud.

Durante la irrupción en uno de los domicilios intervenidos, las autoridades lograron el arresto de Brenda “N”, quien fue señalada por su presunta participación en actividades ilícitas.

Decomiso

Al realizar la inspección minuciosa del lugar, los agentes hallaron un total de 101 envoltorios de marihuana y siete dosis de cristal.

Además de los narcóticos, se procedió al decomiso de una cantidad considerable de dinero en efectivo y una motoneta, vehículo que se presume era utilizado para la distribución de los estupefacientes en la zona.

Tras esto, la detenida y todos los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Este operativo es parte de una estrategia integral de seguridad que se replica en diversas regiones de Chiapas para debilitar las estructuras delictivas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró que mantendrá la coordinación constante con las fuerzas federales y municipales para garantizar el respeto al Estado de derecho, la paz social y la seguridad de los chiapanecos.