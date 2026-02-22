Detienen en flagrancia a seis; llevaban drogas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP), dio a conocer que derivado de patrullajes preventivos y disuasivos se realizó la detención en flagrancia de seis personas del sexo masculino en el municipio de Chiapa de Corzo.

Esto fue en coordinación con la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional (GN), Ejército Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguran arsenal

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauhtémoc, en donde se logró la detención de Richard “N”, originario de Tuxtla Gutiérrez; Issac “N”, alias “el Diablo”; Joel “N”, alias “el Chapo”; Noé “N”, David “N” y Daniel “N”, estos últimos originarios de Navolato, Sinaloa.

Les decomisaron tres armas largas calibre 7.62x39 mm con cargadores abastecidos y cuatro armas cortas calibre .9 mm también con cargadores abastecidos; 322 cartuchos calibre 7.62x39 mm; un chaleco balístico y siete accesorios balísticos.

Asimismo, 10 cargadores para arma corta y 13 cargadores para arma larga; 36 bolsas de plástico con sustancia con las características propias de la droga conocida como cocaína; dinero en efectivo; 68 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

También, cinco radios de comunicación; un candado de mano; 14 teléfonos celulares; un dron; un arma blanca (cuchillo) y un porta placas de color negro.

Finalmente, fueron asegurados cuatro vehículos: una camioneta Toyota Tacoma de color naranja; un Nissan Tiida de color gris; una Honda CR-V de color blanco, todos con placas de circulación del estado de Chiapas y sin reporte de robo.

Así como una Dodge Journey de color gris, la cual cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco con fecha 10 de noviembre de 2025.

Los detenidos y los objetos asegurados serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho.