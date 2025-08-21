Detienen para investigación a 48 policías municipales

Al menos 48 elementos de la policía municipal de Huehuetán fueron detenidos y se encuentran siendo investigados y a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al no regresar a sus casas luego de cumplir sus labores, familiares de estos se presentaron a la presidencia municipal en donde exigieron hablar con el alcalde Sixto López Pérez, aunque este tampoco se encontraba en el lugar, ya que, según algunos funcionarios, “estaba atendiendo el asunto”.

De acuerdo con familiares de los uniformados, estos desaparecieron desde la madrugada del martes. “En realidad no sabemos nada de ellos, ni las autoridades municipales. Queremos saber dónde los tienen para ir a verlos”.

Hermetismo

En tanto, la base de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal conocida como “La Aguacatera” se encuentra custodiada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Hasta el momento ni la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa y la SSP han informado sobre la detención de los policías municipales, aunque extraoficialmente se dice que están siendo investigados presuntamente por su involucramiento en diversos delitos.

Se mencionó que todos los agentes municipales se encuentran en proceso de declaración ante el Ministerio Público, quienes determinarán en las próximas horas su situación jurídica.