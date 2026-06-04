Detienen y cuelgan a dos presuntos ladrones

Dos jóvenes fueron retenidos y colgados de las manos tras ser señalados como presuntos responsables del robo de una motocicleta en la colonia Molinos los Arcos, en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

Luego del castigo con base en los usos y costumbres de la comunidad, los sujetos fueron entregados a los policías.

De acuerdo con la información difundida por vecinos a través de redes sociales y WhatsApp, los jóvenes habrían sido asegurados tras ser sorprendidos robando la motocicleta.

Esto provocó la inconformidad en los colonos, quienes se unieron y procedieron a la detención de las dos personas, a las cuales las trasladaron a la cancha de basquetbol donde fueron colgados de las manos por espacio de varias horas.

Las autoridades no habían emitido un comunicado oficial de la detención del par de jóvenes.

Los habitantes de Molinos los Arcos dieron a conocer que en la colonia están organizados para no permitir que personas llegue a robar. “Toda aquella persona que sea sorprendida cometiendo un delito será castigada”, advierten.