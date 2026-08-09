Detienen y expulsan de México a pandilleros

Cinco presuntos terroristas salvadoreños pertenecientes a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13, detenidos en México, fueron entregados a las autoridades de Guatemala que los trasladó hacia la frontera con El Salvador.

Tras una coordinación entre autoridades mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron en la frontera de El Carmen, Malacatán, San Marcos, a los individuos señalados de pertenecer a estructuras criminales en el país centroamericano y que se encontraban de manera irregular en territorio de México.

Diversos delitos

Luego de ser asegurados por autoridades mexicanas, al intercambiar información con el Centro Trasnacional Antipandillas de El Salvador se determinó que contaban con órdenes de aprehensión en ese país por diversos delitos, incluso uno de ellos por amenazas en contra del presidente Nayib Bukele.

Los detenidos fueron identificados como Remberto Ismael “N” (37 años), alias “Little Man”; Diego Omar “N” (27), alias “Omar”; Josué Antonio “N” (28); Carlos “N” (48), alias “Kriky”, “Cachucha” o “Humilde”; y Roberto “N” (30), alias “Adobe”.

Todos tienen antecedentes por pertenecer a agrupaciones ilícitas y por extorsión agravada en grado de tentativa, homicidio agravado, privación de la libertad, organización terrorista y resistencia, al estar ligados a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Al ser expulsados de México fueron entregados a la PNC de Guatemala, la cual bajo una fuerte custodia se encargó de su traslado a la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, en donde serían recibidos por las autoridades de El Salvador.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones son resultado de la coordinación internacional para el fortalecimiento en el control fronterizo y prevenir que personas vinculadas con estructuras criminales crucen de un país a otro.