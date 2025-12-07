Diez lesionados en choque entre colectivo y patrulla

Al menos 10 personas resultaron lesionadas, de las cuales tres de ellas fueron trasladadas de emergencia a un hospital, en un fuerte choque en el que se vieron involucradas una combi del servicio público y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tapachula.

Los hechos se registraron en la esquina de la 17.ª calle Poniente y 6.ª avenida Norte, en el centro de la ciudad, cuando presuntamente el conductor de la unidad del transporte colectivo de la ruta Janeiro, no hizo el alto correspondiente para que pasara la patrulla que llevaba la sirena y luces de emergencia encendidas.

Colisión

Ante el fuerte impacto, sucedido la tarde del sábado, acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) que atendieron a los heridos; tres de ellos, dos mujeres y un hombre, tuvieron que ser trasladados a un hospital.

El resto de los lesionados fueron atendidos en el lugar de los hechos, ya que presentaban golpes leves y crisis nerviosa.

Debido al fuerte impacto la patrulla acabó incrustada en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Elementos de las distintas corporaciones policiacas acudieron también para iniciar las investigaciones relacionadas con el percance, el cual dejó daños materiales de alta consideración.

Las autoridades han insistido en los llamados a la ciudadanía, sobre todo a los conductores de vehículos que respeten las señales viales y de emergencia, cuando las unidades oficiales o de instituciones de ayuda acudan a brindar un servicio de auxilio, como sucedió en este caso.