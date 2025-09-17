Dio el grito al accidentarse durante la madrugada

Un aparatoso accidente vehicular ayer en la madrugada originó una gran movilización de cuerpos de seguridad en la zona sur poniente de Comitán, luego de que un automovilista en presunto estado de ebriedad perdiera el control de su unidad y se estrellara contra la banqueta de una vivienda.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 02:00 horas sobre la carretera que conduce al Cuartel Militar, vía que permaneció parcialmente bloqueada debido a la posición en la que quedó el automóvil.

Alerta

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba un vehículo Ford Fiesta de color guinda, con placas de circulación del estado de Chiapas.

La combinación del pavimento mojado y su falta de pericia al volante hicieron que la unidad acabara con serios daños en la parte frontal, atravesada sobre la carpeta asfáltica, lo que puso en riesgo a otros automovilistas que circulaban por el lugar.

Vecinos alertaron de inmediato al número de emergencias 911, lo que permitió la llegada rápida de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Detenido

Al constatar que la persona que manejaba se encontraba bajo los influjos del alcohol, fue asegurada y trasladada a la comandancia, mientras que el vehículo fue remolcado al corralón oficial para su resguardo.

Instantes después arribaron al sitio personas que se identificaron como parte de la Fiscalía de Distrito, con la intención de intervenir a favor del detenido. Sin embargo, al confirmarse que ya había sido ingresado a los separos preventivos, se retiraron sin que su presencia tuviera mayor efecto.

El percance no dejó personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales y un fuerte susto entre los vecinos de la zona, quienes señalaron que este tipo de accidentes son frecuentes durante los fines de semana, principalmente por el consumo de alcohol al volante.