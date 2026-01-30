Discusión familiar deriva en agresión con arma blanca

Al número de emergencias 911, una llamada de auxilio movilizó a elementos de la Policía Municipal y a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de reportarse un hecho violento en un domicilio particular de la colonia Santo Domingo, ubicada en la zona poniente de la ciudad de Palenque.

Se negó a ir al hospital

Al arribar al lugar, los cuerpos de seguridad y de socorro localizaron a un hombre con lesiones provocadas por arma blanca, una de ellas en una extremidad y otra a la altura de la cabeza, ambas con sangrado profuso.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, la agresión habría ocurrido tras una discusión de carácter familiar que escaló de lo verbal a la violencia física.

Trascendió que el presunto agresor utilizó un machete para atacar a la víctima y posteriormente huyó del lugar, antes del arribo de las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja proporcionaron los primeros auxilios al lesionado, logrando estabilizarlo; sin embargo, el afectado se negó a ser trasladado al hospital general para una valoración más profunda.

No hubo detenidos

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Estatal Preventiva, quienes tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo recorridos en la zona para tratar de ubicar al responsable, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Finalmente, los elementos policiacos exhortaron a la víctima a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales, a fin de que se inicie una carpeta de investigación y se pueda proceder legalmente contra el presunto agresor.