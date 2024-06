Disparan contra automovilista en Los Laguitos

Con un disparo en el antebrazo acabó un automovilista luego de ser agredido por dos personas a bordo de una motocicleta en el bulevar Laguitos, en la capital Tuxtla Gutiérrez, ayer antes del mediodía.

Incidente

El reporte fue proporcionado alrededor de las 11:35 horas cuando un individuo llegó a bordo de un automóvil particular Chevrolet Spark de color blanco al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Clínica 23, en el libramiento Norte Poniente.

La persona fue ayudada por unos médicos que le colocaron un vendaje compreso en el antebrazo, sin embargo, le informaron que al no ser derechohabiente no podían intervenirlo, así que fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana a un hospital particular.

Los oficiales señalaron que la situación fue debido a una situación personal; los agresores se le emparejaron en el crucero del bulevar Laguitos a bordo de una motocicleta y le dispararon en al menos tres ocasiones.

Los proyectiles se alojaron en los cristales de la ventanilla y finalmente en el antebrazo del sujeto.