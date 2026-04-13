Disparan contra familia; padre e hijo heridos

Una agresión armada contra una familia dejó como saldo a dos personas heridas —un adulto y un menor de edad— durante la mañana del domingo en la capital chiapaneca.

De acuerdo con información recabada, los hechos se registraron alrededor de las 08:20 horas en las inmediaciones de la carretera Emiliano Zapata, en los límites del antiguo relleno sanitario y el predio conocido como El Arenal 4.

Dos lesionados

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, diversas corporaciones policiacas se movilizaron al sitio, donde confirmaron que dos personas presentaban heridas de bala.

Los lesionados fueron identificados como padre e hijo, quienes se encontraban en el lugar al momento del ataque.

Paramédicos acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a ambas víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la gravedad de las heridas.

Presunto conflicto

De manera preliminar, trascendió que la agresión podría estar relacionada con un conflicto por la posesión de terrenos en la zona; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen el móvil del ataque tras las pesquisas.

Elementos de seguridad implementaron un operativo en los alrededores para tratar de localizar a los responsables, sin que hasta el cierre de la información se reportaran personas detenidas.

La zona fue acordonada mientras peritos llevaban a cabo las diligencias correspondientes y recababan indicios que permitan esclarecer los hechos.