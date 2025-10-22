Disparan contra la fachada de casino

Autoridades iniciaron investigaciones luego que la madrugada del martes sujetos hasta el momento no identificados dispararon en contra de la fachada del casino Las Vegas y una agencia automotriz, en Tapachula, quedando varios vehículos con impactos de bala.

En el lugar de los hechos, los agentes policiacos localizaron al menos 34 casquillos percutidos del calibre 7.72 de las utilizadas por las armas conocidas como “cuerno de chivo”. No se reportaron personas heridas o decesos.

Ataque armado

Fue aproximadamente a las 03:00 horas que se dio el ataque armado, lo cual fue notificado por parte de vecinos, empleados del casino y de la agencia de autos, lo que causó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad que arribaron al libramiento Sur, donde se ubica el centro de apuestas.

Elementos de las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal acordonaron el área e iniciaron las investigaciones, encontrando impactos en las fachadas de ambos negocios.

Asimismo, hubo varios vehículos dañados, entre ellos una camioneta JMC de color gris, un Jeep Rubicon de color rojo, una Dodge RAM de color negro y una Jeep Mojave de color gris.

Los empleados explicaron que al escuchar los disparos se resguardaron, por lo que desconocían quiénes realizaron los disparos y si se desplazaban en vehículos.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación relacionada con estos incidentes que provocaron temor entre la población de la zona.