Distraído conductor impacta a moto deportiva

Una camioneta abollada, una motocicleta tirada y una persona lesionada fueron el saldo de un percance sucedido la tarde del domingo en el municipio de Ocozocoautla. Según testigos, un presunto corte de circulación fue la causa del accidente.

Fueron minutos después del mediodía que cuerpos de emergencia fueron alertados gracias al reporte del 9-1-1, acerca de un choque en el libramiento Norte, a la altura del barrio 5 de Mayo.

Se trataba de una furgoneta de color blanco y una motocicleta deportiva de color azul, ambas dañadas, además de una persona del sexo masculino tirada sobre el pavimento.

Sin precaución

De acuerdo a lo que informaron los testigos a las autoridades, la unidad blanca habría, presuntamente, intentado cruzar la vialidad sin percatarse del motociclista.

Al ser una vía semirrápida, el veloz motorista no tuvo tiempo de frenar por completo y se estampó en la carrocería del vehículo, versión que la autoridad confirmará su veracidad.

Los socorristas valoraron a quien dijo llamarse Antonio “N” (21 años), perteneciente a la comunidad de El Gavilán, el cual presentó raspones en diferentes partes del cuerpo, así como golpes de importancia, por lo que fue llevado al hospital del IMSS-Bienestar del municipio.

Al corralón

Finalmente, agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar de los hechos para resguardar los vehículos y solicitar el servicio de grúas para trasladar las unidades al corralón municipal correspondiente.

El otro conductor involucrado aparentemente permaneció en el sitio para responder por los daños provocados.