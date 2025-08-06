Doble asesinato: persiguen y ejecutan a una pareja

La madrugada del martes se tiñó de sangre el municipio de Ocozocoautla, luego de que las autoridades locales confirmaran el hallazgo sin vida de una pareja en distintos puntos de la ciudad.

Los hechos, que han causado consternación entre la población, estarían relacionados con un doble homicidio presuntamente perpetrado por sujetos armados aún no identificados.

El primer hallazgo se dio alrededor de las 00:50 horas y se realizó en el libramiento de Ocozocoautla, cerca del callejón conocido como La Pitaya, donde fue localizado el cuerpo de un hombre que presentaba aparentes heridas de bala.

El sitio fue acordonado por elementos de seguridad, mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, a las 02:55 horas, en una zona alejada de la colonia El Chucamay fue localizada sin vida una mujer, con señales visibles de violencia extrema y, presuntamente, con el cuello cercenado.

La escena fue rápidamente asegurada por elementos policiacos, mientras agentes ministeriales iniciaban las primeras investigaciones.

Hasta el momento, solo la identidad del joven ha sido revelada oficialmente, quien se llamaba Ismael “N” (22 años), aunque trascendió que podrían haber tenido algún vínculo entre sí.

La Fiscalía General del Estado ha abierto la carpeta de investigación para esclarecer este doble crimen que ha generado temor y desconcierto entre los habitantes de Coita, quienes exigen justicia y mayor seguridad en sus colonias.