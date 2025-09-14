Doble carambolazo en la entrada de Comitán

Dos carambolazos dejaron a cuatro personas lesionadas y nueve vehículos afectados en el tramo Comitán-Teopisca, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y a la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender los percances.

Fue alrededor de las 15:30 horas que ocurrieron los accidentes en el kilómetro 168+500 de la carretera federal 190, a unos cuantos metros de la entrada norte de la ciudad de Comitán.

Primer accidente

En la primera carambola participaron cuatro vehículos: un colectivo foráneo Toyota Hiace que cubría la ruta Comitán-San Cristóbal de Las Casas, un Volkswagen Gol de color rojo, un Nissan Versa de color blanco y una camioneta Chevrolet Trax de color negro.

Se reportaron tres personas lesionadas que recibieron los primeros auxilios de paramédicos del sistema de Protección Civil Municipal y fueron trasladadas de urgencia al hospital regional.

Trascendió que debido al pavimento mojado y resbaloso a consecuencia de la lluvia que se registró por la tarde en la ciudad, uno de los automovilistas perdió el control y provocó la colisión múltiple, dejando los mayores daños en el Gol y en el Versa.

Segunda carambola

Minutos después, mientras los cuerpos de emergencia y autoridades atendían el primer incidente ocurrió otra carambola que involucró a cinco unidades automotrices: un Chevy de color rojo, un Jetta clásico de color blanco, una camioneta pick up Toyota de color rojo.

Asimismo, una camioneta Jeep y una camioneta tipo Van de la marca Volkswagen. Los dos primeros presentaron los mayores daños. En este último percance hubo una persona herida.

Los percances carreteros fueron atendidos por oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras, realizando los peritajes y consignando los dos asuntos ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

En este mismo kilómetro se han registrado varios accidentes debido a que cuando hay precipitaciones pluviales el pavimento queda resbaladizo, y ante la falta de precaución de los conductores terminan por provocar los aparatosos choques.