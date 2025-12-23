Doble colisión en la colonia Belisario

Dos accidentes sucedieron durante la tarde del lunes al sur de la ciudad de Comitán, los cuales fueron causados por conductores que no respetaron los señalamientos viales; esto movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas que se dieron los percances automovilísticos sobre la 4.ª y 5.ª avenida Poniente, en las calles 16 de Septiembre y 12 de Octubre, de la colonia Belisario Domínguez.

Sin precaución

El primer incidente ocurrió entre un automovilista que manejaba un Chevrolet Cruze de color negro, el cual acabó embistiendo a un motociclista que repartía pollos destazados y circulaba con preferencia sobre la 4.ª Poniente.

Minutos después, a unos 200 metros, se registró el segundo accidente cuando el conductor de una camioneta Nissan Estaquitas de color rojo no respetó la preferencia y fue impactado por un Volkswagen Jetta de color gris, el cual se dirigía hacia el sur.

Fue en el primer percance que una persona resultó contusionada, por lo que tras el reporte al número de emergencias 911 se presentó una ambulancia con paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar atención médica, pero no fue necesario su traslado al hospital.

En ambos casos se dio un diálogo entre los involucrados para acordar el pago de daños y deslindar responsabilidades, mediante la presencia de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.