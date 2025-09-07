Doble percance carretero salda con un herido grave

Un doble accidente carretero se registró la mañana del sábado sobre el tramo que conecta a la capital Tuxtla Gutiérrez con la ciudad de Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia Los Ranchos que se localiza aproximadamente a 200 metros de la entrada a la Zona Galáctica, en la demarcación chiapacorceña.

Motociclista lesionado

El primer percance involucró a un motociclista que circulaba a bordo de una Vento 200cc. Todo comenzó debido a que el conductor perdió el control del manubrio, aparentemente por exceso de velocidad, derrapó y acabó tendido sobre la cinta asfáltica.

Testigos al ver el aparatoso incidente rápidamente dieron aviso a los números de emergencias, lo que provocó la movilización de los cuerpos de auxilio.

Choque en guarnición

Minutos después, un automóvil sedán Nissan Sentra de color blanco, que circulaba en la misma dirección, también perdió el control y terminó impactándose contra la guarnición, causando daños materiales severos en la carrocería.

Por ello, paramédicos de Protección Civil Estatal se presentaron para brindar los primeros auxilios al motociclista. Tras la valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Sus familiares llegaron a la escena para apoyarlo, por lo cual se encargaron de retirar la motocicleta del lugar, evitando que fuera llevada al corralón en turno.

Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para levantar el parte del accidente del automovilista, quien aparentemente resultó ileso.

Posteriormente, una grúa con plataforma retiró el vehículo siniestrado y lo transportó al corralón correspondiente.