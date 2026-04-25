Dormita al volante y acaba estrellándose

Luego de quedarse dormido al volante de la camioneta que manejaba, un hombre acabó chocando contra la barda de un domicilio particular, esto al sur del municipio de Tapachula, dejando cuantiosos daños materiales.

Fue sobre la 11.ª avenida Sur a la altura de la 34.ª calle Oriente, a pocos metros de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos policiacos y de emergencia.

Cuando llegaron las autoridades encontraron a la persona del sexo masculino todavía dormida y en presunto estado de ebriedad, dentro de una camioneta Dakota de color blanco.

Perdió el control

Sobre los hechos, se dijo que los vecinos escucharon el fuerte impacto y al salir a ver lo que había pasado hallaron la unidad accidentada.

El conductor había perdido el control del volante al quedarse dormido presuntamente por el estado inconveniente que presentaba, provocando que se saliera de la cinta asfáltica y se estampara contra la estructura de la vivienda.

Por estos hechos no se reportaron personas lesionadas, aunque sí afectaciones materiales de alta consideración tanto en la barda perimetral de la casa como en la camioneta.

Elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al sitio y acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, el conductor fue trasladado ante el agente el Ministerio Público y la Dakota a un corralón oficial, mientras se determina la situación jurídica del detenido.