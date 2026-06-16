Dormita al volante y se estampa en paredón

Una persona del sexo masculino muerta y dos mujeres en estado crítico fueron el saldo de un aparatoso accidente carretero sucedido sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, debajo del puente El Trébol a la altura del parque Chiapasiónate, en la demarcación capitalina.

Se quedó dormido

De acuerdo con información recabada, el hecho fue registrado alrededor de las 05:10 horas del lunes cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron al carril de poniente a oriente.

Sobre el fatal percance se dio a conocer que el conductor de una camioneta GMC del servicio particular circulaba a exceso de velocidad, pero presuntamente se quedó dormido detrás del volante.

Esta acción originó que perdiera el control de la unidad y se estampara contra el paredón del puente vehicular. Pronto, los agentes viales solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia y ataque rápido para atender el llamado.

Hospitalizadas

Se dijo que la persona que manejaba ya no contaba con signos vitales, mientras que dos féminas resultaron con lesiones críticas, quienes fueron identificadas como Claudia Monserrat “N” (33 años) y Gabriela Carolina “N” (33).

Ambas fueron trasladadas de urgencia al Isstech para recibir asistencia médica especializada, pues su estado de salud fue reportado como crítico.

Mientras tanto, personal del Cuerpo de Bomberos se encargó de retirar los restos del hombre que quedó prensado entre los fierros retorcidos.

Al dar las 07:10 horas, elementos de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).