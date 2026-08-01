Dormita por un momento y acaba volcando su camión

Durante la madrugada del viernes, un aparatoso accidente carretero se registró sobre la vía que comunica a Comitán con Teopisca, a la altura de la comunidad Laguna Larga, donde un camión de carga terminó volcado luego de que presuntamente el chofer se quedara dormido al volante.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador circulaba sobre esta vialidad cuando aparentemente debido al cansancio perdió el control de la unidad. El camión salió de la carpeta asfáltica y acabó volcado entre la maleza, a un costado del camino.

Fracturado

Como consecuencia del fuerte impacto, el copiloto sufrió una fractura en uno de los hombros, por lo que automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias 9-1-1.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil (PC) de Comitán, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Tras estabilizarlo, determinaron su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras se constituyeron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las maniobras para el retiro del vehículo con apoyo de una grúa.

La unidad fue trasladada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras las autoridades concluyen las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.