Dos automóviles quedan despedazados en colisión

Un fuerte encontronazo entre dos automóviles particulares provocó la movilización de cuerpos de seguridad, luego de que ambas unidades terminaran involucradas en una colisión sobre la carretera Revolución Mexicana-La Independencia, en la demarcación de Villa Corzo.

El accidente fue reportado por otros conductores que transitaban por el sector y observaron los destrozos en los vehículos. Ante la situación, se realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar asistencia.

Al llegar al sitio, los cuerpos de auxilio los encontraron con importantes daños, principalmente en las zonas frontales.

Versiones del percance

En el lugar comenzaron a circular versiones sobre las posibles circunstancias del percance. Algunos testimonios señalaron que los conductores habrían circulado a una velocidad considerablemente alta antes de la colisión.

También se mencionó que la persona que manejaba el compacto blanco presuntamente habría ingerido bebidas alcohólicas.

Sin embargo, esta última versión no ha sido corroborada de manera oficial, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer mediante las diligencias correspondientes qué ocurrió antes del choque.

Los ocupantes fueron valorados en el sitio y, pese a la magnitud de los daños, únicamente presentaron lesiones leves. Ninguno requirió ser trasladado a una clínica.

Elementos de seguridad permanecieron en el tramo para mantener el área bajo control y evitar un segundo accidente.