Dos colisiones por manejar bajo influjos del alcohol

Dos conductores que manejaban en aparente estado de ebriedad provocaron dos percances viales en la ciudad de Comitán. El primero de estos ocurrió sobre el bulevar y el segundo en el barrio Cruz Grande, incidentes que movilizaron a cuerpos de emergencia.

Choque uno

El primer percance se registró en la Glorieta de la Paz, en el bulevar Paseo de la Federación, en el entronque con la carretera estatal 226 que comunica al municipio de Tzimol y presa La Angostura.

El conductor de la unidad 0403 del servicio público del sitio Uno no respetó la luz en rojo del semáforo y colisionó contra un Chevrolet Chevy, dejando solamente daños materiales.

El responsable manejaba en aparente estado de ebriedad, pero tras avisar a sus compañeros, estos llegaron y lo resguardaron en un vehículo particular para evitar que fuera detenido.

Al lugar llegaron oficiales de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras para atender el percance e iniciar un diálogo para el pago de daños y deslindar responsabilidades.

Minutos después, el segundo hecho ocurrió sobre la 5.ª Norte y 5.ª Poniente, en el barrio Cruz Grande, cuando un conductor alcoholizado a bordo de un Renault rojo circulaba sobre la avenida y al llegar al cruce no respetó la preferencia.

Por lo que al cruzar se impactó contra un Nissan Versa que se dirigía al poniente. El chofer responsable pretendió huir pero fue detenido por agentes de Vialidad y Tránsito Municipal para ser consignado ante un agente del Ministerio Público (MP).

Los dos vehículos fueron remolcados al corralón para su resguardo, en tanto se firma un convenio para el pago de daños y deslindar responsabilidades.