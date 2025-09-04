Dos colisiones por no respetar la preferencia

Dos conductoras colisionaron en diferentes hechos, luego de no respetar las preferencias viales, en choques que dejaron cuantiosos daños materiales y movilizaron a cuerpos de emergencia.

El primero ocurrió alrededor de las 08:40 horas sobre la calle Zaragoza y avenida, en la colonia Miguel Alemán.

Los vehículos involucrados fueron dos unidades Nissan, un Tiida color blanco y una pick up doble cabina color rojo, que presentaron daños en la parte frontal y lateral izquierdo.

El segundo hecho se registró en la 7.ª avenida Poniente con 3.ª calle Sur, entre un Hyundai i10 que se dirigía al poniente contra un Spark que circulaba al sur, ambos de color blanco, cuando la conductora de la primera unidad pretendió ganarle el paso y provocó la colisión, presentando las unidades daños en parte lateral y frontal.

A pesar de lo aparatoso de los incidentes no se reportaron personas lesionadas, por lo que los involucrados dialogaron para llegar a un acuerdo armonioso.