Dos conductores ebrios provocan percances viales

Tres personas fueron detenidas por agentes de Vialidad Municipal la tarde de ayer en la ciudad de Comitán de Domínguez por provocar dos accidentes e insultar a la autoridad, lo que dejó cuantiosos daños materiales y una mujer con crisis nerviosa.

El primer accidente ocurrió sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, en el cruce con la calle Jiménez, en la entrada a la colonia Miguel Alemán.

En este incidente el conductor de un Nissan Versa colisionó por alcance contra el taxi número 0732 de sitio libre, cuando circulaban hacia el norte, lo que dejó daños materiales y una pasajera sufrió crisis nerviosa.

El conductor junto a su acompañante fueron detenidos por agentes de Vialidad Municipal que llegaron para atender el percance, debido a que se encontraban en estado de ebriedad e insultaron a los cuerpos de seguridad.

Segundo incidente

Minutos más tarde, otro chofer alcoholizado que manejaba una camioneta pick up Toyota Tacoma color negro, perdió el control y se estrelló contra una vivienda en la colonia Valle Balún Canán.

Este sujeto fue detenido por la Policía Municipal y entregado a Vialidad Municipal para que deslindaran responsabilidades, pues se ocasionó daños en la pared de una casa.

Los dos vehículos que conducían los ebrios fueron remolcados al corralón en turno.