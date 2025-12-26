Dos contenedores de basura se queman

Dos depósitos de basura fueron calcinados en las primeras horas del jueves al sur oriente del municipio de Cintalapa.

Según los primeros informes, señalan que el siniestro pudo originarse por la irresponsabilidad al momento de tirar los residuos de pirotecnia que fueron usados previamente en las celebraciones de la Nochebuena.

Calcinados

Trascendió que minutos después de las 06:00 horas, vecinos del barrio Santa Cecilia informaron mediante llamada al número de emergencias 911 acerca de un par de contenedores de basura que se estaban incendiando.

Estos estaban instalados en la esquina de la 3.ª avenida Sur y 5.ª calle Oriente.

Rápidamente, elementos de Protección Civil de la localidad se trasladaron hasta el punto en cuestión, pero lamentablemente al llegar solo encontraron los recipientes de residuos completamente calcinados.

Al ser una estructura plástica, las voraces llamas los consumieron velozmente, por lo que cuando tomaron conocimiento ya estaban bastante destruidos.

Finalmente, los socorristas con bolsas resistentes al calor y un extintor lograron reducir el fuego, quedando derretidos e inservibles los dos vertederos que habían sido colocados para evitar que la basura fuera esparcida por los caminos de la zona.

Los “tragahumo” hicieron un llamado a tener más consciencia a la hora de tirar productos inflamables o hechos con pólvora, debido a que hay que cerciorarse de que estén completamente apagados.