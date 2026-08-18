Dos custodios detenidos por una fuga en traslado

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, respecto a la fuga de Lorenzo “N” que estaba privado de la libertad en el municipio de San Cristóbal de Las Casas por homicidio calificado, señaló que era trasladado del penal hacia el juzgado cuando se fugó.

Por ello, de inmediato se implementó un operativo para que sea reaprehendido y se instruyeron medidas de seguridad para la familia de la víctima, a fin de que no corra riesgos por parte del inculpado.

Además se detuvo a dos custodios de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, identificados como Juan “N” y Zenaida “N”, por ser probables implicados.

Mencionó que continúan los actos de investigación para verificar si existió la participación de otros agentes de seguridad.

Resguardo de menor

En otro tema, comentó que el niño de 6 años que se encontraba deambulando por la vía pública y encadenado de una de las piernas en la localidad de Abasolo, municipio de Ocosingo, fue localizado.

Ahora se encuentra resguardado en una casa hogar de San Cristóbal de Las Casas bajo vigilancia del DIF Chiapas, donde se le brinda apoyo psicológico y emocional.

Mencionó que luego de que este hecho lamentable fuera difundido en redes sociales, de manera inmediata la Fiscalía de Justicia Indígena inició una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar.

Se investiga a Fredy “N”, padre del niño, quien manifestó que era el que lo mantenía sujeto con una cadena.

Buscan a fugitivo

Al realizar su transmisión en vivo, Jorge Llaven también dio a conocer un acuerdo de recompensa por la cantidad de 500 mil pesos para quien proporcione información veraz y oportuna para la localización y detención de Rolando Sánchez García, alias “Calusha”.

Este individuo presuntamente planeó la privación de la libertad de una niña de identidad reservada, quien posteriormente fue encontrada sin vida en el ejido La Victoria de Mapastepec.

El fiscal destacó que durante su gira de trabajo por dicho municipio, atendió a familiares de la víctima que expusieron que aunque hay tres personas detenidas por estos hechos, hace falta el autor intelectual.

Por ello, pidió la colaboración de la población para dar con el paradero de Rolando Sánchez y que enfrente a la justicia.

Durante esta interacción con el pueblo de Chiapas, Jorge Llaven añadió que se está trabajando fuertemente en el combate a la extorsión, mediante la Unidad Especializada de Combate a la Extorsión, dando a conocer que se recibieron dos denuncias en la zona de la Frailesca.

La primera el 15 de mayo en el ejido Nuevo México y la segunda el 10 de agosto en el ejido Villa Hidalgo, ambos de Villaflores.

Detalló que dos comerciantes pequeños propietarios fueron extorsionados por sujetos armados que les exigían alrededor de 30 mil pesos y una cuota mensual, por lo que se implementaron de manera inmediata operativos que permitieron la detención de cinco personas.

En el primer operativo fueron arrestados Fernando “N”, Jorge Alberto “N” y Pedro Antonio “N”, dos de ellos originarios del estado de Guerrero, así como Flor María “N”, quienes ya se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional y se pedirá la pena máxima de 20 años de prisión.

Asimismo, en el ejido Nuevo México se detuvo a Elder Rubisel “N”, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Agencia Ministerial Federal.

Resaltó que esta persona es elemento activo de la Fiscalía General de la República, por lo que también enfrentará la justicia, al tiempo de señalar que habrá cero impunidad ante cualquier conducta delictiva.