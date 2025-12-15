Dos decesos en impacto frontal de vehículos

Dos personas perdieron la vida al impactar de frente los vehículos que conducían, en cuyos hechos una mujer también resultó lesionada, esto en el municipio de Tuxtla Chico.

Fue en los primeros minutos del pasado domingo que ocurrió el fatal accidente, cuando uno de los conductores invadió carril contrario y se dio el choque.

Esto fue en el tramo carretero Tapachula-Tuxtla Chico, a la altura del kilómetro 12, en el que se vieron involucrados una camioneta Honda CR-V de color gris y un Chevrolet Aveo de color blanco, que terminaron con daños materiales por varios miles de pesos.

Ante el reporte del percance se desplazaron elementos de las diferentes corporaciones de seguridad y de emergencia, quienes al llegar corroboraron que dos hombres que manejaban las unidades ya no contaban con signos vitales.

Asimismo, una mujer que viajaba en el asiento trasero del Aveo resultó con diversas lesiones, por lo que fue auxiliada y trasladada de emergencia a un hospital.

La zona fue acordonada mientras se realizaban los trabajos para el levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos.

Personal de Servicios Periciales se encargó del traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se esperaría que llegaran sus familiares para proceder a identificarlos.

Además fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio en accidente de tránsito.