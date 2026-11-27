Una intensa movilización policiaca se registró durante la mañana del jueves en el municipio de Comitán, cuando cinco sujetos intentaron secuestrar a una menor de edad que viajaba en una camioneta.

La autoridad municipal informó que detuvo a dos presuntos involucrados y aseguró dos vehículos donde se desplazaban los individuos.

Fue alrededor de las 07:00 horas que se reportó el incidente en el barrio Linda Vista, sobre el libramiento, al oriente de la ciudad.

Frustran ilícito

De acuerdo a reportes, una mujer con su hija viajaban en una camioneta de color blanco cuando fueron sorprendidas por cinco hombres que las amenazaron con armas de fuego, posteriormente forcejearon para llevarse a una adolescente de 16 años de edad.

Los gritos de auxilio de las víctimas provocaron que vecinos reaccionaran e hicieran frente a los secuestradores, quienes al verse superados emprendieron la huída; sin embargo, fue retenido uno de los implicados.

El sujeto señaló que un taxista era cómplice, por lo cual al llevar a cabo un operativo por la Policía Municipal fue arrestado sobre el libramiento Sur, en la esquina con la 5.ª Sur, en donde había dejado estacionada la unidad con el número económico 0159 y pretendía abordarla.

Los agentes policíacos también lograron la detención de Juan “N” (23 años), originario de Tabasco, y de José Homero “N” (62), vecino del callejón Ojo de Agua del barrio de La Cruz Grande, localizado al norte de la ciudad.

Aseguran vehículos

De igual manera se aseguraron dos vehículos involucrados en el delito: un Chevrolet Onix de color blanco, con placas de circulación del Estado de México, y un Kwid Renault, con número económico 0159 del sitio de taxi libre. Ambos fueron remolcados al corralón.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para que sea esta autoridad quien lleve a cabo las investigaciones y deslinde responsabilidades conforme a derecho.