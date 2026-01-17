Dos detenidos por quemar contenedores

Dos personas que provocaron de forma intencional incendios en contenedores en Puerto Madero y Tapachula, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esto ocurrió mientras persiste un siniestro en el basurero intermunicipal, en donde las autoridades de los tres niveles de gobierno continúan trabajando para controlarlo, debido a este hecho el humo prevalece en comunidades cercanas y en la ciudad, generando una contaminación severa.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, en Puerto Madero fue reportado el incendio de cuatro contenedores.

Por ello, fue arrestado un individuo de nombre Ernesto “N” (55 años), de nacionalidad cubana, presunto responsable de estos actos.

Elementos de la corporación y vecinos apagaron las llamas que abarcaron parte de la basura que se encontraba acumulada en el lugar, generando malestar entre la población, toda vez que por el siniestro en el basurero se han dejado de recolectar los residuos sólidos.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) que determinará su situación jurídica por daños al patrimonio municipal, al medio ambiente y a la seguridad de la población.

A su vez, en Tapachula un hombre fue grabado en video cuando prendía fuego de manera intencional a un contenedor de basura ubicado en la 14.ª avenida Norte y calle Central Poniente, por lo que mediante un operativo fue encontrado y detenido.

Fue identificado como Ángel “N” (30), quien al momento de su detención tenía en su poder 20 bolsitas de marihuana y 10 con droga cristal, por lo cual fue entregado a las autoridades ministeriales para realizar las investigaciones competentes.

En los últimos días en la ciudad se han presentado una serie de incendios presuntamente provocados, entre ellos el que se registra en el basurero.