Dos detenidos por robo de un cilindro

Dos personas detenidas, un vehículo de renta al corralón y una fuerte movilización de mototaxistas, fueron el saldo de un ilícito sucedido la tarde del martes al poniente del municipio de Cintalapa, debido a un cilindro de gas extraído de una ferretería.

Minutos antes de las 15:00 horas, cerca de 30 unidades del servicio público en modalidad de mototaxi se coordinaron para dar con la ubicación de uno de sus compañeros, el cual habría presuntamente estado involucrado en el robo.

Fueron horas después que en calles del barrio Urbana Norte acorralaron al chofer y a su unidad, para después hacer la solicitud al personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y aplicar el protocolo necesario.

De manera extraoficial se dio a conocer que en el transporte público viajaban tres personas, de los cuales al parecer una de ellas descendió en la esquina de la 1.ª Sur y 5.ª Poniente en el barrio Santo Domingo e ingresó a una ferretería para llevarse el artículo.

Finalmente, el recién nombrado Mando Único de la Policía Municipal logró poner a disposición a dos personas del sexo masculino, además del vehículo, para que declaren ante la autoridad competente sobre lo ocurrido y se determine su situación legal.