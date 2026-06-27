Dos graves tras violento encontronazo en bulevar

Un aparatoso accidente automovilístico entre dos vehículos particulares se registró sobre el bulevar Ciro Farrera, frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la capital chiapaneca, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Trató de retornar

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Volkswagen de color blanco circulaba de oriente a poniente sobre la vialidad mencionada e intentó realizar un retorno hacia el carril contrario.

En ese momento fue colisionada de manera violenta por un automóvil Ford Mustang GT de color rojo que transitaba en sentido opuesto, de poniente a oriente.

El fuerte impacto se produjo en la parte trasera de la primera unidad, provocando severas afectaciones en el eje de las llantas y proyectándola varios metros adelante.

Por otra parte, el Mustang GT cruzó hacia el carril contrario y acabó con daños severos en la parte frontal.

Lesionados

En el vehículo deportivo viajaba una pareja de aproximadamente 20 años de edad. Una joven tuvo que ser trasladada a una clínica para recibir atención médica especializada luego de sufrir una fractura en una de las piernas.

El conductor de la camioneta también acabó con lesiones y tuvo que ser llevado por sus propios medios a un hospital para una mejor valoración.

La camioneta terminó atravesada sobre la vialidad, afectando momentáneamente la circulación en la zona.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. Asimismo, una grúa con plataforma se encargó del retiro de las unidades siniestradas.