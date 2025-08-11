Dos heridos a machetazos en cantina; un detenido

Dos personas resultaron gravemente heridas tras ser atacadas a machetazos en el interior de una cantina en el municipio de Huixtla, hecho que provocó una fuerte movilización policial y de cuerpos de emergencia. El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Ataque

De acuerdo con testimonios, un sujeto identificado como Lino “N”, presuntamente en estado de ebriedad y bajo el posible influjo de alguna sustancia prohibida, comenzó a alterar el orden dentro del establecimiento.

Según los presentes, el hombre vociferaba insultos y provocaciones hasta que, de manera repentina, sacó un machete que llevaba oculto y se lanzó contra dos clientes que se encontraban en una mesa cercana.

Las víctimas, identificadas como Felipe “N” y Alejandro “N”, recibieron múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, lo que les hizo caer al piso en medio del pánico de los demás asistentes.

El negocio, situado en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, en pleno centro de Huixtla, se convirtió en un caos, con personas corriendo para resguardarse y otras intentando auxiliar a los heridos.

Detenido

Algunos parroquianos lograron reaccionar y, en un intento desesperado, desarmaron al agresor, quien de todas formas logró salir corriendo del lugar.

Sin embargo, su huida fue breve pues elementos de la Policía Municipal, alertados por una llamada de auxilio, montaron un operativo inmediato y consiguieron interceptarlo a pocas calles del sitio.

Paramédicos de Protección Civil arribaron rápidamente para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital general de Huixtla.

El personal médico informó que ambos pacientes presentaban laceraciones profundas y su estado de salud fue reportado como grave, por lo que hasta el cierre de la edición permanecían bajo vigilancia.

El detenido fue entregado al Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones calificadas y lo que resulte de las indagatorias.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos violentos para prevenir que hechos similares se repitan.