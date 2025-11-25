﻿﻿
Dos heridos al derrapar por corte de circulación

Noviembre 25 del 2025
Los motoristas sufrieron un derrape tras mala maniobra de un tercero. Víctor Sánchez / CP

Dos personas resultaron lesionadas al derrapar la motocicleta en que se desplazaban luego que un vehículo les cerró el paso. Fue sobre el camino a La Pita, a la altura de la entrada al fraccionamiento La Flora, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia. 

Paramédicos del Grupo SAE brindaron atención a Andy “N”, de 26 años y Nahaman “N”, de 34, quienes presentaban lesiones y golpes diversos. 

Diálogo entre implicados

A pesar de ello, ambos permanecieron en el lugar, sin que aceptaran el traslado a un hospital, en tanto dialogaron con el conductor del automóvil que se comprometió a cubrir los daños. 

Se dijo que este, al realizar el corte de circulación, provocó que los motociclistas perdieran el control y derraparan. 

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad tomó conocimiento de los hechos, aunque no hubo necesidad de consignar los vehículos a las autoridades ministeriales. 

