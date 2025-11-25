Dos heridos al derrapar por corte de circulación

Dos personas resultaron lesionadas al derrapar la motocicleta en que se desplazaban luego que un vehículo les cerró el paso. Fue sobre el camino a La Pita, a la altura de la entrada al fraccionamiento La Flora, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo SAE brindaron atención a Andy “N”, de 26 años y Nahaman “N”, de 34, quienes presentaban lesiones y golpes diversos.

Diálogo entre implicados

A pesar de ello, ambos permanecieron en el lugar, sin que aceptaran el traslado a un hospital, en tanto dialogaron con el conductor del automóvil que se comprometió a cubrir los daños.

Se dijo que este, al realizar el corte de circulación, provocó que los motociclistas perdieran el control y derraparan.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad tomó conocimiento de los hechos, aunque no hubo necesidad de consignar los vehículos a las autoridades ministeriales.