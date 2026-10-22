Dos heridos al impactar moto contra automóvil

Un choque entre una motocicleta y un automóvil en la esquina de la 11ª. avenida Sur y 20ª. calle Oriente, de la colonia 16 de Septiembre en Tapachula, dejó a dos personas lesionadas.

Se dijo que dos hombres se desplazaban de sur a norte en una motocicleta Italika 150 tipo Cross sobre la 11ª. avenida Sur y al llegar a la 20 Oriente, se impactaron contra un vehículo Toyota Yaris color gris.

Ante el fuerte impacto los dos quedaron tirados sobre la carpeta asfáltica, presentando diversas lesiones.

Ante ello acudieron paramédicos que atendieron a Daniel “N”, de 26 años y Jonathan “N”, de 29, este de nacionalidad hondureña, quienes fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja a un sanatorio.

Por su parte, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hizo cargo de iniciar las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades.

A pesar de las constantes campañas de concientización que realizan las autoridades para que tanto automovilistas como motociclistas respeten las señales viales, se siguen registrando accidentes.