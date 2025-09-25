Dos heridos en choque al dar vuelta en “u”

Dos hombres lesionados y daños materiales por varios miles de pesos dejó un choque en el que se vieron involucrados dos vehículos sobre la calle Central Norte prolongación, a la altura de los campos deportivos En Vida, en el municipio de Tapachula.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta de color blanco —propiedad de una constructora— pretendió dar vuelta en “u” sin percatarse de la presencia de un automóvil compacto de color café, el cual circulaba a gran velocidad, registrándose el encontronazo.

A consecuencia de ello, Omar “N” (29 años) y Raúl “N” (51) resultaron con golpes, así que fueron atendidos en el lugar de los hechos por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), aunque tras la valoración médica no quisieron ser trasladados a un hospital.

Elementos de las corporaciones policíacas, así como de Tránsito y Vialidad, acudieron al sitio para comenzar las investigaciones correspondientes y deslindar las responsabilidades relacionadas con el percance.

A pesar de ello, se dijo que los involucrados podrían llegar a un acuerdo, debido a que en caso contrario las unidades serían puestas a disposición de las autoridades ministeriales competentes.