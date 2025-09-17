Dos heridos tras excederse en festejos patrios

Lo que comenzó como una noche de celebración por las Fiestas Patrias acabó en un fuerte accidente para dos amigos en el municipio de Tila.

Los hombres, quienes habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas, viajaban a bordo de una motocicleta sobre el tramo carretero estatal Petalcingo-Nueva Esperanza cuando, de manera repentina, el conductor perdió el control de la unidad.

Quedaron malheridos

De acuerdo con los reportes preliminares, los motoristas se dirigían con rumbo a Sabanilla.

Sin embargo, en una curva peligrosa, la persona que manejaba no logró maniobrar correctamente, lo que provocó que ambos abandonaran el camino y se precipitaran hacia un cafetal a un costado de la vía.

El fuerte impacto dejó a los dos ocupantes tendidos sobre el suelo, visiblemente lesionados y con dificultades para incorporarse.

Testigos del percance alertaron a los números de emergencia, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a paramédicos de Protección Civil de Tila.

A su llegada, los socorristas encontraron a los dos sujetos con múltiples golpes contusos, heridas abrasivas en diferentes partes del cuerpo y posibles fracturas, por lo que de inmediato fueron estabilizados y trasladados a una unidad médica de la región para recibir atención especializada.

La motocicleta acabó severamente dañada y fue asegurada por las autoridades.

El caso sería turnado a la instancia correspondiente, ya que se presume que la ingesta de alcohol fue el principal factor que derivó en el accidente.