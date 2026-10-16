Dos lesionados al chocar camioneta contra volteo

Con dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales se saldó un aparatoso choque entre una camioneta y un camión de volteo, ayer por la mañana, sobre la carretera que comunica a Altamirano, en la demarcación de Comitán. Fue provocado por un intento de rebase peligroso.

Cerca de las 09:30 horas se reportó el accidente en el kilómetro 57 de la vía estatal del tramo mencionado, en las inmediaciones de la localidad Villahermosa Yalumá.

Rebase peligroso

El percance ocurrió cuando ambos vehículos —una camioneta Toyota Hilux de color blanco y un camión tipo volteo, el cual iba por delante— circulaban sobre la vialidad rumbo al oriente.

Sin embargo, el volquetero hizo una maniobra para entrar a un camino de terracería que conduce a un banco de arena, al tiempo que el conductor de la camioneta pretendió rebasar, lo que provocó la colisión.

La pick up quedó incrustada en la parte lateral izquierda del camión y esto dejó severos daños en la carrocería, así como a dos pasajeros lesionados.

Al lugar se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios y trasladaran a los afectados al hospital regional.

En tanto, agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva también llegaron para tomar conocimiento del percance, realizar los peritajes y mediar entre los involucrados para convenir el pago de daños a través de un convenio a fin de deslindar responsabilidades en las siguientes horas.