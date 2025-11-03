Dos lesionados al derrapar en moto

Dos personas resultaron lesionadas cuando viajaban en una motocicleta durante la tarde de ayer en el municipio de Comitán, cuyo conductor perdió el control y terminaron derrapando hasta quedar tendidos sobre el asfalto.

El percance movilizó a los paramédicos y a policías para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 16:00 horas que sucedió el derrape sobre la 15.ª calle Sur, entre la prolongación de la avenida 18 de Marzo y 3.ª avenida Poniente, en la colonia Belisario Domínguez.

Se accidentan

Sobre los hechos se dijo que un motociclista iba a bordo de una Italika 250Z de color negro, acompañado de una persona.

Circulaban hacia el oriente cuando el conductor perdió el control y acabó derrapando, por lo cual ambos quedaron tirados en mal estado de salud sobre el pavimento.

Un automovilista que presenció el incidente lo reportó al número de emergencias 911, al tiempo de que atravesaba su vehículo en la calle para prevenir que los heridos fueran atropellados.

Al sitio llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a los motociclistas; uno presentó una lesión en el cuello y el otro en una pierna, por lo que los dos tuvieron que ser trasladados al hospital.

Asimismo, más tarde acudieron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades.