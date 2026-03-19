Dos lesionados al estrellarse de manera frontal

Un fuerte accidente vehicular fue reportado sobre el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, a la altura de la comunidad de Betania, lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió por una presunta invasión de carril lo que hizo que una camioneta y un automóvil particular de color rojo colisionaran de manera frontal, llevándose la peor parte la segunda unidad.

Preliminarmente se informó que hubo dos personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer si los afectados estaban graves.

Atención médica

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida respuesta por parte de paramédicos y elementos de seguridad, quienes acudieron para brindar atención a los involucrados y asegurar el área.

La presencia de unidades de auxilio generó afectaciones momentáneas a la circulación, así que autoridades implementaron medidas preventivas para evitar otro accidente mientras se realizaban las labores de atención.

Se exhorta a los conductores a extremar precauciones al circular por este tramo carretero y a respetar las indicaciones del personal de emergencia, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.