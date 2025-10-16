Dos lesionados al ser impactados por camión

Dos personas que se desplazaban en una motocicleta resultaron lesionadas al ser impactadas por un camión con caja seca, propiedad de una empresa de tostadas, en el municipio de Tapachula.

Los hechos ocurrieron en la entrada del ejido Álvaro Obregón en el tramo carretero de Tapachula a Huehuetán, por lo que intervinieron paramédicos que atendieron a la pareja de motociclistas que fueron trasladados al hospital regional.

Se dijo que el chofer de la unidad de carga circulaba de Tapachula hacia Huehuetán, cuando en el entronque los motoristas se le atravesaron y se dio el choque.

Otros automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso al 911, acudiendo elementos de la Policía Vial, así como paramédicos de Protección Civil y de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) quienes trasladaron a los lesionados al hospital.

A su vez, tanto el camión como la motocicleta fueron llevados a un corralón oficial, mientras se realizan las investigaciones y se deslindan responsabilidades.