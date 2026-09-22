Dos lesionados al ser impactados por un taxi

Dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta resultaron lesionados al ser impactados presuntamente por un taxi, cuyo chofer no detuvo su marcha y se dio a la fuga, esto en el municipio de Tapachula.

Fue sobre la carretera Tuxtla Chico-Tapachula, a la altura de la fuente Atzacua, en donde ocurrió el percance la tarde del lunes, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia que brindaron atención a Erick “N” y Rufino “N”.

Choque por alcance

La motocicleta en que iban fue golpeada por el transporte público, lo que provocó que perdieran el control y quedaran tendidos sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos del grupo Halcones Rojos acudieron para atender a los dos heridos y tras esto determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

De los hechos también tomaron conocimiento las autoridades viales, mientras que los afectados pidieron que se verifiquen las cámaras de videovigilancia con la finalidad de identificar la unidad responsable.

Asimismo, se dijo que podrían presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de dar con el paradero del ruletero y el propietario del vehículo se haga cargo de los daños causados.