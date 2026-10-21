Dos lesionados en accidentes en par vial

Dos choques se registraron durante la tarde del martes sobre el par vial del municipio de Comitán, lo que dejó un saldo de dos lesionados y cuantiosos daños materiales. Los cuerpos de emergencia se movilizaron para tomar conocimiento.

Las colisiones se registraron sobre la 7.ª avenida Poniente. Uno fue en el cruce con la 14.ª calle Sur y el segundo a 200 metros, en el cruce con la calle Reforma de la colonia Miguel Alemán.

Choques en menos de una hora

El primer incidente se dio cuando el conductor de una camioneta Honda CRV de color azul circulaba sobre la calle con dirección al oriente y pretendió ganar el paso, por lo que un motociclista que iba al sur colisionó en la parte lateral izquierda.

Minutos después, aproximadamente a 200 metros al sur de donde fue el percance, un automóvil Mazda 3 de igual manera no respetó la preferencia de la avenida y se estrelló contra un Chevrolet Zafira de color gris. En este último viajaba una menor de edad que resultó lesionada.

En ambos percances se movilizaron ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos proporcionaran los primeros auxilios a los heridos. El motorista tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital regional.

De los dos accidentes tomaron conocimiento agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, para llevar a cabo los peritajes y deslindar responsabilidades en las próximas horas.