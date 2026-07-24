Dos lesionados en un impacto a motocicleta

Con diversas lesiones que no requirieron de traslado a un hospital, resultaron dos jóvenes al ser impactada por alcance la motocicleta en que se desplazaban sobre el tramo carretero que conecta a Tapachula con Viva México.

Fue a la altura del paso peatonal Framboyanes, frente al hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde ocurrió el percance.

Choque por alcance

Se dijo que los jóvenes detuvieron su marcha para permitir el paso de personas en la carretera, cuando fue colisionada la motocicleta en la parte trasera, quedando los dos tirados sobre la carpeta asfáltica.

Ante el llamado a los servicios de emergencias acudieron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes brindaron atención a Manuel “N” y José “N”, ambos de 19 años de edad.

Presentaban diversos golpes y lesiones, aunque a pesar de ello, no fue necesario su traslado a un hospital y únicamente fueron estabilizados al momento.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones que permitan deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

A pesar de los llamados de las autoridades a conductores de automóviles y motocicletas para que extremen precauciones y respeten los límites de velocidad, así como la distancia necesaria, siguen ocurriendo percances que en algunos casos ponen en riesgo la vida de los involucrados.