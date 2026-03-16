Dos lesionados graves en encontronazo vial

En el municipio de Tenejapa ocurrió un aparatoso accidente vehicular la tarde del domingo, lo que dejó como saldo dos personas gravemente lesionadas y generó la movilización de pobladores, automovilistas y cuerpos de emergencia.

Acabó debajo de camioneta

El percance se registró a la altura de la comunidad Yetzukum, donde un automóvil sedán Nissan Tsuru de color gris terminó prácticamente debajo de una camioneta de carga de color rojo, tras un violento impacto.

El choque provocó severos daños en la parte frontal de la primera unidad, así como en el toldo, evidenciando la fuerza del encontronazo. A consecuencia de esto, los ocupantes resultaron gravemente heridos.

Personas que transitaban por la zona y habitantes de comunidades cercanas se aproximaron rápidamente para brindar auxilio a los afectados, mientras se solicitaba el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a un hospital cercano.

Mientras tanto, autoridades y habitantes de la zona realizaron labores para mantener despejada la vialidad y evitar que se registraran otros percances en el área.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas que originaron el choque; por lo que se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar cómo sucedió.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por las carreteras de la región, especialmente en zonas rurales donde las condiciones del camino pueden representar un riesgo adicional para quienes transitan por estos tramos.