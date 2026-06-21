Dos lesionados por una presunta invasión de carril

Dos personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente carretero ocurrido sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura de La Virgencita.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el percance se produjo cuando un vehículo particular tipo sedán circulaba con dirección a Copoya y presuntamente invadió el carril contrario, impactándose de frente contra una unidad de transporte público en modalidad de taxi que se dirigía hacia la capital.

Luego de la colisión, los dos quedaron atravesados sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente la circulación y generando largas filas de vehículos en ambos sentidos.

Paramédicos del Instituto de Bomberos acudieron al sitio para proporcionar la atención a los dos conductores involucrados.

Después de valorarlos determinaron que únicamente presentaban contusiones y golpes menores, así que recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Elementos de la policía de Tuxtla Gutiérrez llevaron a cabo las diligencias correspondientes y coordinaron la circulación vehicular, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

Posteriormente, ajustadores de seguros participaron en el deslinde de responsabilidades, mientras que los vehículos fueron retirados de la carretera para restablecer el tránsito en la zona.

El accidente en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Copoya provocó un importante embotellamiento, afectando la circulación durante varios minutos y generando retrasos para decenas de automovilistas que transitaban por esta vía.