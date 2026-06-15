Dos menores heridos al colisionar contra poste

Dos menores de edad resultaron lesionados en un accidente de tránsito que se registró durante la tarde del domingo en la ciudad de Comitán, cuando una conductora perdió el control de su camioneta y acabó estrellándose contra un poste de madera.

El hecho movilizó a los paramédicos y a policías viales para atender la emergencia y tomar conocimiento.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas que se dio el percance sobre la 10.ª avenida Poniente, a unos metros de la 9.ª calle Sur en las inmediaciones del fraccionamiento El Campanario.

Perdió el control

El percance se registró cuando la conductora de una camioneta Ford F-150 con redilas de color rojo, circulaba sobre la avenida cuando perdió el control y terminó estrellándose con fuerza contra un poste de madera.

La unidad resultó con severos daños en la parte lateral izquierda. En el vehículo viajaban dos menores de edad que quedaron con lesiones, por lo cual los vecinos solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1.

Internados en hospital

Rápidamente se presentaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, para valorar a los afectados y tras valorarlos determinaron que era necesario trasladarlos de urgencia al hospital Materno Infantil.

Fueron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal quienes llegaron para llevar a cabo los peritajes correspondientes a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Debido a los daños de la camioneta, esta fue remolcada por una grúa hacia un taller para su reparación.