Dos menores perecen al inhalar gas LP

Dos menores de edad, una de 8 años y otro de 15, perdieron la vida luego de inhalar gas LP mientras dormían en su vivienda situada a la altura de la calle Benito Juárez de la colonia 16 de Septiembre, en el municipio de San Fernando.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 14:25 horas del sábado, así que agentes policiacos municipales y estatales se presentaron rápidamente a la zona para tomar conocimiento del reporte recibido en el número de emergencias 911.

Hechos

Se dio a conocer que los padres de los menores estaban trabajando y supuestamente sus hijos se encontraban durmiendo cuando ocurrió la fuga de gas LP.

Al arribar, los adultos abrieron las ventanas ante el fuerte olor que había impregnado en todo el hogar y vieron que sus vástagos estaban inertes, por lo cual de inmediato pidieron el apoyo de las corporaciones de emergencia y policiacas.

Corroboran muerte

Por ello, se movilizaron los paramédicos de Protección Civil quienes les brindaron los primeros auxilios a los dos menores; desafortunadamente, tras la valoración se informó que ambos ya no contaban con signos vitales, muriendo por asfixia.

Más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde les harían la necropsia.