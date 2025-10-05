Dos motoristas resultan lesionados por mototaxi

En la esquina de la 1.ª Sur y 2.ª Oriente, en pleno corazón de Villaflores, se dio un accidente en donde un mototaxi impactó violentamente contra una motocicleta, dejando a dos personas lesionadas, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se registró cuando una unidad de transporte público con número económico 0371, conducida por Ramiro “N”, no respetó la preferencia vial.

Esto hizo que invadiera el carril por donde circulaba una motocicleta en la que viajaban Roberto “N” y Carolina “N”, ambos originarios de la ranchería San Luis. El encontronazo fue tan fuerte que ambos ocupantes salieron proyectados varios metros sobre el pavimento.

Reporte

Vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente acudieron de inmediato a auxiliar a los afectados, mientras otros alertaban a los números de emergencias.

En cuestión de minutos se presentaron los socorristas del Club Estatal de Rescate, Vialidad y Auxilio (Cerva) y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un centro médico para recibir atención especializada.

Las dos unidades involucradas quedaron severamente dañadas, por lo que agentes de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron su remolque al corralón.

El conductor del mototaxi fue presentado ante la autoridad competente para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.

Hasta el cierre de la edición se informó que las víctimas permanecen bajo observación médica, aunque fuera de peligro.