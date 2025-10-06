Dos muertas y un niño herido al ser arrollados

Un brutal accidente ocurrido el domingo en el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero, dejó como saldo a dos mujeres sin vida y a un menor de edad lesionado, el cual se reporta grave.

Las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron arrolladas por un taxi, que las aventó varios metros y acabaron tiradas sobre la cinta asfáltica, aunque la unidad fue arrastrada más de 500 metros.

Atropellados

Los hechos ocurrieron a la altura de la entrada hacia la comunidad Leoncillos, en donde un vehículo Renault del servicio público con número económico 1675, impactó brutalmente a la motocicleta Italika Z-150 de color azul.

Los restos de la unidad quedaron esparcidos en aproximadamente 600 metros a lo largo de la vía de comunicación, tras ser arrastrada.

Después del reporte acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes al revisar a las mujeres determinaron que ya no contaban con signos vitales.

En tanto, un niño de unos ocho años de edad presentaba múltiples fracturas y laceraciones, siendo trasladado de emergencia al hospital regional de Tapachula, en donde se le reportó como grave de salud.

Asimismo, acudieron elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos y de la Policía Estatal Preventiva que acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento de los cadáveres de las féminas, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Presunto responsable

Se indicó que el chofer del taxi se dio a la fuga, aunque presuntamente fue detenido sin que la información haya sido confirmada por las autoridades.

Por este lamentable percance fue iniciada una carpeta de investigación que permita deslindar responsabilidades.

El tramo carretero en donde ocurrió la tragedia es considerado como peligroso por los habitantes de la zona, porque los conductores de vehículos por lo regular circulan a exceso de velocidad.